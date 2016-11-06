Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de rekor seviyelere ulaşan hava kirliliği ile mücadele kapsamında okulların tatil edilmesi, inşaatların durdurulması gibi bir dizi önlem alındığı bildirildi.

Delhi eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, olağanüstü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, şehirdeki tüm okulların 3 günlüğüne kapatılacağını, tüm inşaat ve yıkım işlerinin en az 5 günlüğüne askıya alınacağını ve bölgedeki kömürle çalışan enerji santralinin de 10 günlüğüne faaliyetlerinin durdurulacağını belirtti.

Hava kirliği ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler arasında, dizel yakıtla çalışan elektrik jeneratörlerinin kullanımının 10 gün süreyle yasaklanacağına dikkati çeken Kejriwal, perşembe gününden itibaren de tüm ana yolların haftada bir kez vakumla temizlenerek yollara su serpileceğini söyledi.

Kejriwal, Delhi'deki hava kirliliğini arttıran faktörlerden birinin de kış aylarının başında komşu eyaletlerdeki tarım alanlarında yakılan anızdan kaynaklandığını dile getirdi.



ARAÇ SAYISI SINIRLANDIRILDI

Ayrıca Kejriwal, hükümetin yeniden trafikteki araç sayısının sınırlandırılması konusunu değerlendirdiğini duyurdu.

Havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM 2,5 oranı dün Delhi'de metre küp başına 900 mikrogramı aşarak alarm vermişti. Bu oran, Dünya Sağlık Örgütünün kabul ettiği güvenilir eşiğin 90 katı çıkarken, Hindistan hükümetinin açıkladığı standartlardan da 15 kat fazla kaydedilmişti.

Araştırma kuruluşu Bilim ve Çevre Merkezi de ölçümlerin son 17 yılının en yüksek değerleri olduğunu açıklamıştı.

Delhi hükümeti, son yıllarda, hava kirliliği ile mücadele kapsamında arabalardaki emisyon denetimlerinin arttırılması, şehre girecek dizel yakıtlı kamyonlara vergi arttırımı, çöp yakımının yasaklanması gibi bir dizi önlem almıştı.

Bu yıl başında da hava kirliliğinin daha yoğun seyrettiği kış ayları için trafikteki araçlara tek ve çift plaka uygulanmasıyla sınırlandırma getirilmişti.