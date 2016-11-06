Bölgedeki sahra hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, rejime ait savaş uçakları, İdlib'in kuzey kırsalında yer alan Dane beldesine saldırdı.

Saldırılarda semt pazarı ve ilkokul hedef alınırken ilk belirlemelere göre çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 11 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi de yaralandı.

Yaralılar bölgedeki sahra hastanesinde tedavi altına alınırken, sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmaya çalıştığı kaydedildi.