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güçleri İdlib'de okul ve pazar yerini vurdu

'de, rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in Dane beldesindeki pazar yeri ve okulu vurdu. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Esed güçleri İdlibde okul ve pazar yerini vurdu

Bölgedeki sahra hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, rejime ait savaş uçakları, İdlib'in kuzey kırsalında yer alan Dane beldesine saldırdı.

Saldırılarda semt pazarı ve ilkokul hedef alınırken ilk belirlemelere göre çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 11 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi de yaralandı.

Yaralılar bölgedeki sahra hastanesinde tedavi altına alınırken, sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmaya çalıştığı kaydedildi.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar 20:22
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