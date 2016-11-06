Batı basını 'Kürt Obama'ya sarıldı

HENDEĞE VE PKK'YA SAHİP ÇIKTI
Daha önce haklarındaki fezleke hazırlanan ve dokunulmazlıklarının TBMM kararı ile kaldırıldığı HDP Milletvekilleri ifade vermeye gitmeyeceklerini açıklamış ve 5 aydan beri mahkemeye gitmeyi reddediyorlardı. Kobani'de yaşanan çatışmaları bahane ederek halkı sokaklara çağıran ve bunun üzerinden sokakları ateşe vermeye çalışan Demirtaş'ın çağrısı sonrası Yasin Börü ve arkadaşları şehit olmuştu. Yine 7 Haziran sonrası PKK'nın başlattığı terör saldırılarına arka çıkan ve terör örgütünün başlattığı hendek savaşını sahiplenen Demirtaş ve HDP milletvekilleri, PKK'nın terör saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyordu. Terör örgütü mensuplarının cenazesine giden milletvekillerini sahiplenen Demirtaş'ın tutuklanmasından sonra Batılı ülkeler medya ve siyaset üzerinden HDP'ye kalkan olmaya başladı.
FOREİGN POLİCY OLAYI ÇARPITTI
Uzun yıllardan beri terör örgütü listelerinde olmasına rağmen PKK'ya sahip çıkan AB üyesi ülkeler Demirtaş'ın tutuklanmasına da en büyük tepkiyi gösterirken, Batı basını da Demirtaşı sayfalarına taşıdı. Foreign Policy, Demirtaş'ın tutuklanması ile ilgilli yayınladığı bir yazıda dikkat çekici ifadelere yer verdi. Demirtaş'ı ABD Başkanı Obama'ya benzeten Foreign Policy,"Kürt Obama tutuklandı" derken Demirtaş'ın tutuklanma nedeninin de Erdoğan'ın iktidara tutunmasına meydan okuması olduğunu iddia etti.
7 Haziran seçimlerinden önce de Batı basınında kaleme alınan birçok yazıda Selahattin Demirtaş için "Kürt Obama" ifadeleri kullanılıyordu. ABD'de uzun yıllar boyunca beyazların siyahilere karşı uyguladığı ırkçı muamelenin sona ermesinden sonra ABD'de Başkanlığa seçilen ilk siyahi başkan olması nedeniyle Obama'ya özel bir atıf yapan uluslararası basın, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 7 Haziran seçimlerinde Demirtaş'ı Obama'ya benzeten iddialara yer veriyordu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU HABERLERE GÜLÜYORUM
Demirtaş'ın PKK ile ilişkisini ve hendekler üzerinden çıkartılmak istenen iç savaşı görmezden gelen batı basını, Demirtaş'ın AK Parti iktidarının varlığını tehdit ettiği için gözaltına alındığını iddia etmişti. Bu iddialara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu haberlere gülüyorum" dedi.
Foreign Policy, Selahattin Demirtaş için "Kürt Obama" derken, bir zamanlar Erdoğan'ın iktidara tutunmasına meydan okuyan partisinin ise saldırı ile karşı karşıya olduğunu iddia etti.
Kaynak:Yenişafak
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BATI ARTIK PKK NIN EMRINE GECTI TEBRIK EDIYORUZ BATIDAKI MEDYAYI YALNIZ MÜSLÜMANLARA HAINLIK YAPMATA YARISIYORLAR FAKAT BATIYA VE AMERIKAYA GELINCE BÜYÜK KÖPEK BALIKLARI BUNLARA MÜSADE ETMIYOR ISTE BASIN ÖZGÜRLÜGÜ BÜYÜK KÖPEK BALIKLARI ICIN GECERLI DEGILDIR.
Bu soytarilarin maasi kesilsin bütün varliklarinada DEVLETIM el koysun yaptiklari zararlara karsin
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