Batı basını 'Kürt Obama'ya sarıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" gibi suçlamalarla tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Edirne F Tipi Cezaevine alındı. Demirtaş'ın tutuklanmasını ele alan Batı basını ise "Kürt Obama" tutuklandı diyerek olayı maniple etmeye çalıştı.Daha önce haklarındaki fezleke hazırlanan ve dokunulmazlıklarının TBMM kararı ile kaldırıldığı HDP Milletvekilleri ifade vermeye gitmeyeceklerini açıklamış ve 5 aydan beri mahkemeye gitmeyi reddediyorlardı. Kobani'de yaşanan çatışmaları bahane ederek halkı sokaklara çağıran ve bunun üzerinden sokakları ateşe vermeye çalışan Demirtaş'ın çağrısı sonrası Yasin Börü ve arkadaşları şehit olmuştu. Yine 7 Haziran sonrası PKK'nın başlattığı terör saldırılarına arka çıkan ve terör örgütünün başlattığı hendek savaşını sahiplenen Demirtaş ve HDP milletvekilleri, PKK'nın terör saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyordu. Terör örgütü mensuplarının cenazesine giden milletvekillerini sahiplenen Demirtaş'ın tutuklanmasından sonra Batılı ülkeler medya ve siyaset üzerinden HDP'ye kalkan olmaya başladı.Uzun yıllardan beri terör örgütü listelerinde olmasına rağmen PKK'ya sahip çıkan AB üyesi ülkeler Demirtaş'ın tutuklanmasına da en büyük tepkiyi gösterirken, Batı basını da Demirtaşı sayfalarına taşıdı. Foreign Policy , Demirtaş'ın tutuklanması ile ilgilli yayınladığı bir yazıda dikkat çekici ifadelere yer verdi. Demirtaş'ı ABD Başkanı Obama'ya benzeten Foreign Policy,"Kürt Obama tutuklandı" derken Demirtaş'ın tutuklanma nedeninin de Erdoğan'ın iktidara tutunmasına meydan okuması olduğunu iddia etti.

7 Haziran seçimlerinden önce de Batı basınında kaleme alınan birçok yazıda Selahattin Demirtaş için "Kürt Obama" ifadeleri kullanılıyordu. ABD'de uzun yıllar boyunca beyazların siyahilere karşı uyguladığı ırkçı muamelenin sona ermesinden sonra ABD'de Başkanlığa seçilen ilk siyahi başkan olması nedeniyle Obama'ya özel bir atıf yapan uluslararası basın, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 7 Haziran seçimlerinde Demirtaş'ı Obama'ya benzeten iddialara yer veriyordu.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU HABERLERE GÜLÜYORUM

Demirtaş'ın PKK ile ilişkisini ve hendekler üzerinden çıkartılmak istenen iç savaşı görmezden gelen batı basını, Demirtaş'ın AK Parti iktidarının varlığını tehdit ettiği için gözaltına alındığını iddia etmişti. Bu iddialara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu haberlere gülüyorum" dedi.



Foreign Policy, Selahattin Demirtaş için "Kürt Obama" derken, bir zamanlar Erdoğan'ın iktidara tutunmasına meydan okuyan partisinin ise saldırı ile karşı karşıya olduğunu iddia etti.



Kaynak:Yenişafak