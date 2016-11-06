Amerika’ya Gülen uyarısı

Michigan Eyalet Üniversitesi'ndeki bir programa video konferans yöntemiyle katılan Amsterdam & Partners HukukŞirketi Yöneticisi Robert Amsterdam,FETÖ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ kurumlarının nasıl çalıştığını anlamak için çok derine inmek gerektiğini belirten Amsterdam, "FETÖ'nün tüm sistemve aktivitelerine bir bütün olarakbakmalısınız, tek başına parçalarınabakarak onları anlayamazsınız. Gülen,ABD ekonomisinden 500 milyon dolaraldı. 60 bin Amerikalı öğrenciye, kendimetodunu öğretti" dedi.
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