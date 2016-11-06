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Amerika’ya uyarısı

Amerika’ya Gülen uyarısı
Michigan Eyalet Üniversitesi'ndeki bir programa video konferans yöntemiyle katılan Amsterdam & Partners Hukuk Şirketi Yöneticisi Robert Amsterdam, ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ kurumlarının nasıl çalıştığını anlamak için çok derine inmek gerektiğini belirten Amsterdam, "FETÖ'nün tüm sistem ve aktivitelerine bir bütün olarak bakmalısınız, tek başına parçalarına bakarak onları anlayamazsınız. Gülen, ABD ekonomisinden 500 milyon dolar aldı. 60 bin Amerikalı öğrenciye, kendi metodunu öğretti" dedi.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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