Almanya sığınmacılara bulaşıcı hastalık muamelesi yapıyor

"Die Welt" gazetesinin haberine göre, Almanya İçişleri Bakanlığı, Libya'dan Akdeniz üzerinden Avrupa'ya doğru yola çıkan ve açık sularda kurtarılan sığınmacıların, Libya'ya geri götürülmeleri yerine, Mısır veya Tunus gibi ülkelere götürülmesini sağlamayı planlıyor.

Sığınmacıların bu ülkelerde iltica talebinde bulunabileceği, Almanya'nın da söz konusu başvuruların başarılı olması durumunda bu insanların güvenli bir şekilde Avrupa'ya getirilmesini sağlayacağı öngörülüyor.

Bu önerinin arkasında, Afrikalı sığınmacıların İtalya'ya tehlikeli geçişlerinin umutsuz bir durum olduğunun anlaşılmasından kaynaklandığı kaydedildi.

"BAKANLIK SIĞINMACILARA BULAŞICI HASTALIK MUAMELESİ YAPIYOR"

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir sözcünün gazeteye yaptığı açıklamada, bu planları doğruladığı, amacın insan kaçakçılığını önlemek ve göçmenleri Akdeniz üzerinden yapılan tehlikeli geçişten korumak olduğu ifade edildi.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Katrin Göring-Eckardt, İçişleri Bakanlığı'nı bu planlardan dolayı eleştirerek, bakanlığın sığınmacılara ''bulaşıcı hastalık'' muamelesi yaptığını ifade etti.