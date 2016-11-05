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Zuckerberg  şokta

Münih Savcılığı Yahudi soykırımını yalanlayan paylaşımlara göz yumduğu gerekçesiyle 'un kurucusu  'e dava açtı.

Zuckerberg  şokta

'da Münih Savcılığının, sosyal paylaşım sitesi 'un İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve kurucu ortaklarından hakkında, "halkı kışkırtmaya kasıtlı bir şekilde yardımcı olmak" suçlamasıyla soruşturmabaşlattığı bildirildi.

Würzburglu avukat Chan-jo Jun'un suç duyurusunu işleme alan savcılığın soruşturmasına neden olarak, Zuckerberg'in Facebook'taki kullanıcıların yazdığı cinayet çağrıları, şiddet tehditleri, Yahudi soykırımının yalanlanmaları ve diğer suçlara göz yumduğu ve bu nedenle halkı kışkırtmaya kasıtlı bir şekilde yardımcı olduğu iddiası gösterildi.

Der Spiegel dergisinin haberine göre, suçlananlar arasında Zuckerberg'in yanı sıra şirketin müdürü Sheryl Sandberg, Avrupa Direktörü Richard Allan ve Berlin Direktörü Eva-Maria Kirschsieper de bulunuyor.

Suç duyurusunda, söz konusu paylaşımların şirketin bilgisi dahilinde olmasına rağmen silinmediği belirtildi.

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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 10:18
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