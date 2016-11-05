Torun Saddam kaza geçirdi

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in oğlu Uday Hüseyin ile Sevim Torun'un oğlu olan Mesut Uday Saddam Hüseyin, dün Muğla yakınlarında motosiklet kazası geçirdi. Motosikletin kontrolünü kaybeden torun Hüseyin şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Torun Hüseyin, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerde torun Saddam Hüseyin'in omzunun kırıldığı tespit edildi. Mesut Uday Saddam Hüseyin'in tedavisinin sürdüğü 600 gram doğan minik Tunahan, belirtildi.
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