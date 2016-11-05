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kaza geçirdi

Torun Saddam kaza geçirdi
Irak'ın devrik lideri Hüseyin'in oğlu Uday Hüseyin ile Sevim 'un oğlu olan Mesut Uday Saddam Hüseyin, dün Muğla yakınlarında motosiklet kazası geçirdi. Motosikletin kontrolünü kaybeden torun Hüseyin şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Torun Hüseyin, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerde torun Saddam Hüseyin'in omzunun kırıldığı tespit edildi. Mesut Uday Saddam Hüseyin'in tedavisinin sürdüğü 600 gram doğan minik Tunahan, belirtildi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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