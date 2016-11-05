ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Partinin başkan adayı Hillary Clinton için oy istediği North Carolina'daki miting sırasında Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'a destek veren bir pankart açan seçmeni yuhalayan kişilere tepki gösterdi.

Obama, 8 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi North Carolina eyaletinde bir mitinge katılarak, Clinton için oy istedi.

Başkan Obama, Trump'ın başkanlık niteliklerine sahip olmadığını söylediği sırada, kalabalık arasından bir seçmen Trump'a destek veren bir pankartı havaya kaldırdı.

Clinton mitinginde Trump pankartı açan seçmene tepki gösteren ve yuhalayan kalabalığa müdahale eden Obama, bu kişileri susturdu.

Obama, kalabalığa birkaç kez "durun" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Size dikkatinizi verip dinlemenizi söylüyorum ancak bunu yapmıyorsunuz. Oturup bir saniye sessiz olun. Herkes otursun ve beni dinlesin. Salonda kendi adayını destekleyen yaşlı bir centilmen var. Hiçbir şey yaptığı yok, endişelenmenize de gerek yok. Her şeyden önce ifade özgürlüğüne saygı duyulan bir ülkede yaşıyoruz. Bu centilmen, orduya hizmet etmiş de olabilir ve buna saygı duymamız gerek. Yaşına da saygı duymamız gerek. Yuhalamayı bırakın. Oy kullanın."

JAY Z CLİNTON MİTİNGİNDE KONSER VERDİ

Seçim öncesi kampanyalarını sürdüren başkan adayları Hillary Clinton ve Donald Trump ise seçmeni ikna etmek için son kozlarını oynuyor.

Adaylar, çekişmeli eyaletlerden Ohio ve Pensilvanya'da birbirlerine yüklenmeye devam etti.

Clinton, seçim yarışını az farkla önde götürdüğü Pensilvanya'da, Trump'ın başkanlık için uygun olmadığını belirterek, rakibinin kadınlara ve ülkedeki azınlıklara yönelik saldırgan tutumunu eleştirdi.

Hillary Clinton, Ohio'da ise seçmenlerin karşısına ABD'li ünlü rap şarkıcısı Jay Z ile çıktı ve mitingini konserle bitirdi.

Göçmen karşıtlığıyla bilinen Trump ise Pensilvanya ve Ohio'daki mitinglerinin ardından New Hampshire'da Clinton'ın mülteci politikasını eleştirerek, Demokrat adayın planlarının ülkeye terör ve aşırıcılık yayacağını iddia etti.