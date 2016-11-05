Güvenlik sebebiyle adının açıklanmasını istemeyen bir askeri kaynaktan alınan bilgiye göre, Musul'un Şellalat bölgesinde bulunan Dicle Lunaparkı yakınlarında 2 eve düzenlenen hava saldırısında 2'si kadın, 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Evlerin tamamen yıkıldığı saldırıda çevrede bulunan 6 araç da hasar gördü.

Saldırının düzenlendiği sırada evlerde DEAŞ militanı olmadığı, saldırının yanlış bir istihbarat üzerine gerçekleştirilmiş olabileceğini ifade edildi.

Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Irak ordusu, polis güçleri ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin katıldığı ve uluslararası koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu, 20 gündür devam ediyor.