  1. Amerika’ya Gülen uyarısı
  2. Belçika'daki Türk aileye 937 gün süren 'cenaze işkencesi'

'da sivil katliamı!

Irak'ın kentinde 2 eve, koalisyon güçlerine ait olduğu tahmin edilen uçaklarca düzenlenen saldırıda 9 sivilin öldüğü bildirildi.

Musulda sivil katliamı!

Güvenlik sebebiyle adının açıklanmasını istemeyen bir askeri kaynaktan alınan bilgiye göre, 'un Şellalat bölgesinde bulunan Dicle Lunaparkı yakınlarında 2 eve düzenlenen hava saldırısında 2'si kadın, 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Evlerin tamamen yıkıldığı saldırıda çevrede bulunan 6 araç da hasar gördü.

Saldırının düzenlendiği sırada evlerde DEAŞ militanı olmadığı, saldırının yanlış bir istihbarat üzerine gerçekleştirilmiş olabileceğini ifade edildi.

Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Irak ordusu, polis güçleri ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin katıldığı ve uluslararası koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu, 20 gündür devam ediyor.
Etiketler:
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 21:53
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar