Lübnan Petrol İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Vissam Zahabi, Türkiye'nin Ortadoğu ve Avrupa arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, "Türkiye bizim Avrupa'ya doğal geçidimiz ve ülkede oldukça büyük bir iç talep var. Doğalgaz ihracatımız için en önemli seçeneklerden biri." dedi.

Enerji sektörüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Zahabi, Beyrut'ta geçen ay gerçekleştirilen Basra Petrol, Gaz ve Altyapı Konferansı'nın Lübnan'ın ev sahipliğinde yapılmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Zahabi, konferansa katılan şirketlerin Lübnan'da yatırım, üretim ve keşiflerde istekli olduğunu anlattı.

Lübnan'ın, Doğu Akdeniz havzasında doğalgaz aramayı planladığını dile getiren Zahabi, "Petrol ve doğalgaz sektörü geleceği parlak sektörler. Bölgede bu alanda neler yaşandığını göz önüne alırsak, lisanslama ihalesinin yeniden başlatılmasının tam zamanı. Biz, denizdeki lisanslama süresini tekrar başlatmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Lübnan'da petrol ve doğalgaz için büyük bir potansiyel bulunuyor ve sismik araştırmalar yapılıyor." diye konuştu.

Münhasır ekonomik bölgelerin yüzde 80'inin üç boyutlu teknoloji kullanılarak incelendiğini dile getiren Zahabi, "Bazı modellemeler, tanımlamalar ve izahatlar yaptık. Diğer ülkelerin burada yaptığı sismik araştırmalardan farklı çalışmalar yaptık. Bu yüzden bölgedeki doğalgaz varlığından oldukça eminiz ama yine de sondaj yapılana kadar bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.