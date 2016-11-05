Kanada'nın kuzey bölgesinde yer alan Fury ve Hecla Boğazı'nda, denizden gelen vızıldama benzeri bir sesin civardaki hayvanları rahatsız ettiği iddia edildi.

Askeri yetkililer BBC'ye yaptıkları açıklamada, denizden gelen ve civardaki hayvanların korkmasına neden olan vızıldama sesinin araştırıldığını belirterek, bölgeye araştırma yapması için gönderilen askeri bir uçağın gizemli sesle ilgili deniz yüzeyi ya da altında herhangi bir şey bulamadığını kaydetti. Bölgede sadece iki balina sürüsünün tespit edildiğini söyleyen yetkililer, bazen "akustik anomalliklerin" nedeninin bulunamadığını ifade etti.

Kanada Savunma Bakanlığından bir sözcü ise bir kaç aydır bölgede duyulan bu sesin kaynağının ne olduğunun açıklanamadığını ve bir gizem olarak kaldığını ifade etti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, bölgede sondaj çalışmaları yapan maden şirketlerinin sesin çıkmasına sebep olabileceği belirtildi. Başka bir haberde de Greenpeace'in, avlanmanın engellemesi amacıyla bölgeye hayvanları uzaklaştıran bir cihaz yerleştirdiği iddia edildi.