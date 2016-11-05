  1. Torun Saddam kaza geçirdi
  2. İnsanlığa Fransızlar

Hillary korkuyor

ABD’de başkanlık yarışı kızıştı... Hillary, önceki gün ekibini topladı ve katılım oranının artmaması halinde kaybedeceklerini söyledi..

Hillary korkuyor
ABD'de 8 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesi son anket sonucu açıklandı. Washington Post ve ABC News tarafından yaptırılan anket sonuçlarına göre, Demokrat Parti adayı Hillary Clinton, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın bir puan önünde çıktı. Büyük panik yaşayan Hillary, önceki gün ekibiyle bir toplantı yaptı. Hillary'nin, ekibine, "Katılım oranının yüzde 55'lere çıkmaması halinde kazanamayız. O nedenle, Demokratları Salı günü sandığa götürmek için bir yol bulun" dedi. 'ın ekibinin başkanı Podesta ise, 'ın kazanması halinde ülkenin bir kaosa sürükleneceğini içeren afişler hazırlattı. Afişler, ülkenin birçok eyaletinde meydanlara asıldı.
Etiketler: ,
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar