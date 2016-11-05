Hillary korkuyor

ABD'de 8 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesi son anket sonucu açıklandı. Washington Post veABC News tarafından yaptırılan anket sonuçlarına göre, Demokrat Parti adayıHillary Clinton,Cumhuriyetçi Partiadayı Donald Trump'ın bir puan önünde çıktı. Büyük panik yaşayan Hillary, önceki gün ekibiyle bir toplantı yaptı. Hillary'nin, ekibine, "Katılım oranının yüzde55'lere çıkmaması halindekazanamayız. O nedenle,Demokratları Salı günü sandığagötürmek için bir yol bulun" dedi. Hillary Clinton'ın ekibinin başkanı Podesta ise, Trump'ın kazanması halinde ülkenin bir kaosa sürükleneceğini içeren afişler hazırlattı. Afişler, ülkenin birçok eyaletinde meydanlara asıldı.
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