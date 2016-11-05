Fransız mahkemesinden skandal ceza!

Terör örgütü PKK'ya açıkça ihzmet eden HDP'li vekiller tutuklandı diye açıklama üstüne açıklama yayınlayan Avrupa'nın ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi. Fransa'nın doğu bölgelerinde yer alan Dijon şehrinde, 18 yaşındaki bir genç "DAESH21" ismini Wifi şifresi yaptığı için mahkeme tarafından yargılandı ve 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, genç adamın Wifi şifresine DAESH21 ismini verdiği tespit edilir edilmez alarm verilmiş, polis anında soruşturma açmıştı.