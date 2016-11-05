FETÖ ABD ekonomisinden yarım milyar dolar çekti

FETÖ kurumlarının nasıl çalıştığını anlamak için çok derine inmek gerektiğini belirten Amsterdam, "FETÖ'nün tüm sistem ve aktivitelerine bir bütün olarak bakmalısınız, tek başına parçalarına bakarak onları anlayamazsınız." dedi.
Amsterdam, FETÖ kurumlarının, siyasi ilişki ve PR çalışmaları için ciddi para harcadığını ve çok sayıda dinler arası diyalog organizasyonu düzenleyerek bu etkinliklere Amerikalı siyasileri davet ettiğini hatırlattı.
Siyasi yapıyla bu kadar içli dışlı olan bir kurumun hükümet fonlarına ihtiyaç duyacağına dikkati çeken Amsterdam, bu nedenle FETÖ'nün ABD'deki okullarına öncelikle baktıklarını dile getirdi.
ÖĞRETMENLERİN MAAŞLARINDAN ALIP GÜLEN'E VERİYORLAR
Bu okullara Türkiye'den getirilen çok sayıdaki Türk öğretmenden önemli bir bölümünün "yetersiz" olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Amsterdam, "Gülen organizasyonunda görev yapan öğretmenler, maaşlarının belli bir kısmını her ay nakit olarak Gülen'e veriyorlar." açıklamasında bulundu.
H1-B vizeleriyle ABD'ye getirilen öğretmenlerin eğitimden farklı amaçlarla bu ülkede olduklarını savunan Amsterdam, bu okulların sadece FETÖ'nün ABD'deki konumunu güçlendirmek için tasarlandığını ifade etti.
FETÖ'ye bağlı okulların kendi aralarında birçok usulsüz finansal işlem yaptığını kaydeden Amsterdam, ortada büyük bir sahtekarlık olduğuna dikkati çekti.
Finansal usulsüzlüklerden dolayı Magnolia Sözleşmeli (Charter) Okullarına ait üç okulun kapatılmasına karar verildiğini anımsatan Amsterdam, bunun çok önemli olduğunu belirtti.
California'daki Magnolia Sözleşmeli Okulları ile Teksas'taki Harmony Okulları ve FETÖ'nün diğer okullarındaki hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilen işlemlerde 4'te 3 oranında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e bağlı kurumların seçildiğini vurgulayan Amsterdam, FETÖ'nün bu sayede sadece Ohio'da 19 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği bilgisini verdi.
140 ÜLKEDEKİ 2 BİN OKUL İLE ÜSTÜ ÖRTÜLÜ SİYASİ FAALİYETLER
Daha önce Georgia eyaletindeki FETÖ okullarının da aynı gerekçeyle kapatıldığını hatırlatan Amsterdam, "Eyalet bütçelerinden aldıkları paraları nereye harcadıklarını tam olarak gösteremiyorlar." ifadesini kullandı.
Amsterdam, okulların yanı sıra kültür merkezleri ve diğer kurumların tüm FETÖ organizasyonunun farklı parçaları olduğuna değindi.
FETÖ'nün ilginç yanının, görünen yapısının altındaki yeraltı örgütlenmesini gizleyebilmesi olduğunu kaydeden Amsterdam, 15 Temmuz darbe girişiminin bu yapılanmanın açıklayıcı bir örneği olduğunu söyledi.
Robert Amsterdam, Türkiye'de yüzlerce kişinin ölümü, binlerce kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan darbe girişiminin sorumlusu olan FETÖ'nün bu yıl ABD'deki 26 eyalette, 140'tan fazla okulda yaklaşık 60 bin öğrenciye eğitim verdiği ve ülke ekonomisinden yarım milyar dolar çektiği uyarısında bulundu.
Fetullah Gülen grubunun ABD'de farklı platformlardaki bağlantıları nedeniyle Türkiye'de yaşanan her sorunun kamuoyuna kat ve kat abartılarak yansıtılmasını sağladığını dile getiren Amsterdam, FETÖ'nün 140 ülkedeki 2 bin okulu ile üstü örtülü siyasi faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.
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