  1. ABD'de terör alarmı!

'de alarm verildi!

'in kuzey bölgesinde artan ve görüş mesafesinin 200 metreye kadar düşmesi nedeniyle "" verildi.

Çinde alarm verildi!

Ulusal Meteoroloji Merkezi (NMC), ülkenin kuzeyindeki Pekin ve Tiencin kentleri ile Hıbey, Hınan, Şanşi, Şaanşi, Cilin, Heylongciang, Liaoning eyaletlerinde görüş mesafesinin 200 metrenin altına düşmesinden dolayı verildiğini duyurdu.

nin artmasından dolayı Pekin Uluslararası Havalimanı'ndan bazı uçuşlar iptal edildi.

Ülkede hava kirliliği alarm sisteminde mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşama uygulanıyor.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 09:34
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