Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (NMC), ülkenin kuzeyindeki Pekin ve Tiencin kentleri ile Hıbey, Hınan, Şanşi, Şaanşi, Cilin, Heylongciang, Liaoning eyaletlerinde görüş mesafesinin 200 metrenin altına düşmesinden dolayı turuncu alarm verildiğini duyurdu.

Hava kirliliğinin artmasından dolayı Pekin Uluslararası Havalimanı'ndan bazı uçuşlar iptal edildi.

Ülkede hava kirliliği alarm sisteminde mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşama uygulanıyor.