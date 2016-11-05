Essen'in Kray semtinde yaşayan Cengiz Cura adlı Türk vatandaşın sahibi olduğu üç katlı binaya, dün akşam 21:00 sıralarında yaklaşık on kişilik bir grup tarafından molotoflu saldırı yapıldı.

Kimliği belirsiz kişilerin binanın giriş katında bulunan bir kahvehaneyi hedef aldıkları öğrenilirken, pencereleri kırılan kahvehanede atılan molotof nedeniyle küçük çapta yangının da meydana geldiği açıklandı.



Görgü tanıklarının ifadesine göre, sayıları on kişiden fazla olan grubun saldırı sırasında poşu ile yüzlerini kapadığı belirtildi. Kahvehaneye Molotof kokteyli atan saldırganların, ikinci katta bir Alman ailenin oturduğu dairenin camlarını da, demir bilye atarak kırdıkları bildirildi. Saldırı sonrası grubun olay yerinden kaçarak uzaklaştıkları belirtildi.



KAHVEHANE DOLUYKEN SALDIRDILAR

Essen de yasayan Türk vatandaşlarını tedirgin eden saldırı ile ilgili DHA'ya bilgi veren bina sahibi Cengiz Cura, "Saldırıyı ben görmedim, ama kahvehanede insanların oturduğu sırada molotof atmışlar. Vatandaşların oturduğu sırada, buna nasıl ve kimlerin cesaret edebildiğini bilemiyorum. Özellikle kahvehane olmak üzere binada çok hasar oluştu. Tek tesellimiz, kimsenin yara almamasıdır. Bundan sonrası, artık emniyet birimlerinin işi. Ne olduğu onlardan öğrenmeyi bekleyeceğiz" dedi.



ALMAN POLİSİ İNCELEME YAPTI

Öte yandan olay yerine gelen Alman polisi, saldırıya uğrayan binanın çevresine güvenlik bandı çekerek, uzun uzun inlemelerde bulundu. Polisinin saldırıyla ilgili incelemeleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürerken bir polis helikopterinin de saldırganların izini bulmak için arama ve gözetleme çalışması yaptığı bildirildi.