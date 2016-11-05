ABD'de federal güvenlik yetkilileri, 3 kentin güvenlik birimlerine 8 Kasım'daki Başkanlık seçimleri nedeniyle El Kaide terör örgütü tarafından saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

ABD'de Pentagon ve Dünya Ticaret Merkezi'ne 11 Eylül 2001'deki saldırıların sorumlusu olarak gösterilen El Kaide'nin, Başkanlık seçimleri nedeniyle de bir saldırı düzenleyebileceği belirtildi.

ABD'de başta NBC olmak üzere ana akım medya, Washington'daki federal istihbarat yetkililerine dayandırdıkları haberinde, El Kaide'nin New York, Teksas ve Virginia eyaletlerinde eş zamanlı saldırılar gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, söz konusu terör uyarılarının doğrulayan herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Saldırı uyarısının ardından açıklama yapan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Bu bilginin doğruluğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Blasio, "Bunun ne kadar güvenilir olduğunu bilmiyoruz, ancak kesinlikle ihtiyatlı durumdayız." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Blasio ayrıca, bu nedenle 6 Kasım Pazar günü yapılacak New York Maratonu'nda çok sayıda polisin görev yapacağını bildirdi.

New York Valisi Andrew Cuomo ise seçim günü sözü edilen saldırı ihtimaliyle ilgili olarak, "O gün her zamankinden daha fazla eyaleti polisi, Ulusal Muhafız ve askerimiz görevde olacak." diye konuştu.

New York ve New Jersey Liman Otoritesi Sözcüsü Steve Coleman da konuyla ilgili açıklamasında, hava alanları, köprüler ve tünellerdeki güvenlik seviyesinin yüksek düzeyde tutulmasına devam edildiğini bildirdi.

Seçim günü Demokrat Parti adayı Hillary Clinton, New York'taki Jacob Javits Sergi Merkezi'nde "zafer konuşması" yapacağını açıklarken, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump da 6'ncı Cadde'deki New York Hilton Midtown Oteli'nde kendi seçmenine "teşekkür konuşması" yapacak.

NEW YORK'TA POLİSE SALDIRI

New York'un Bronx ilçesinde, bir hırsızlık olayını takip eden New York Polis Teşkilatı'na (NYPD) bağlı polislerle hırsızlar arasında çıkan çatışmada 2 polis yaralandı.

New York'un 43'üncü polis karakoluna bağlı polislerin karıştığı çatışmada yaralanan polislerden birisinin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.