  1. Almanya Cumhurbaşkanı'ndan skandal açıklama!

'nin Paris Büyükelçiliği'ne !

'da terör yanlısı bir grup 'nin Paris Büyükelçiliği binasına molotof kokteyli da bulundu.

Türkiyenin Paris Büyükelçiliğine saldırı!

Bir grup terörist 'nin Paris Büyükelçiliği binasına molotof kokteyli attı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde gerçekleşen da atılan molotof kokteylleri binasında az miktarda hasara neden oldu.

Büyükelçilik makamlarının, olayın faillerinin bir an önce bulunması konusunda Fransız yetkililer nezdinde girişimde bulunduğu öğrenildi.

Polisin, olay yerini kordon altına aldığı ve bölgede güvenlik önlemlerini artırdığı gözlendi.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 18:24
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