Bir grup terörist Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği binasına molotof kokteyli attı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda atılan molotof kokteylleri büyükelçilik binasında az miktarda hasara neden oldu.
Büyükelçilik makamlarının, olayın faillerinin bir an önce bulunması konusunda Fransız yetkililer nezdinde girişimde bulunduğu öğrenildi.
Polisin, olay yerini kordon altına aldığı ve bölgede güvenlik önlemlerini artırdığı gözlendi.
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