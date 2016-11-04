Belçika Federal Savcılığı, PKK'nın faaliyetlerinin "silahlı mücadele kapsamında olduğu için terör suçu oluşturamayacağı" yönündeki karara itiraz etti.

Edinilen bilgiye göre, Federal Savcılık itirazını bugün istinaf mahkemesine sundu. İtirazda, davada suçlanan PKK'lıların yaptıklarının terör eylemi olduğu vurgulandı. İtiraz doğrultusunda karar verilmesi durumunda, terör örgütünün Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 kişinin terör kanunu çerçevesinde yargılanmasına başlanacak.

Brüksel Soruşturma Dairesi, terör faaliyetlerinde yer almanın yanı sıra çocuk yaştakilerin kaçırılması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ölüm tehdidinde bulunmakla suçlanan PKK üye ve yöneticilerinin yaptıklarının "terör eylemi" olmadığına hükmederek, davanın Ceza Mahkemesine sevkine yönelik talebi reddetmişti. Kararın gerekçesinde, "silahlı mücadele, terör suçlaması kapsamında değerlendirilemez" denilmişti.

2010'da başlayan soruşturmanın ardından Ekim 2015'te savcılık iddianamesini sunmuştu. İddianame, PKK üyeleri, Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinden genç ve çocuk yaştakileri ailelerinden koparttıktan sonra Belçika'nın yanı sıra Yunanistan ve Irak'taki kamplarda eğitim vermekle suçlanıyordu. Sanıklara yönelik suçlamalar arasında sahte evrak düzenlemek ve haraç toplamak da yer alıyordu.