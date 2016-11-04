Yunanistan'ın başkenti Atina'da uzun süredir yapımı beklenen caminin inşası için çalışmalar başladı.

İnşaat konsorsiyumunda yer alan şirketlerden Intrakat'ın Üst Yöneticisi (CEO) Petros Souretis, AA muhabirine, "Caminin inşa edileceği alanda şantiye çalışmaları bu sabahki operasyonun ardından başladı." dedi.

Suretis, şu anda alanda temizlik ve çit çekme çalışmalarının gerçekleştiğini, devamında ise yapım aşamasına geçileceğini kaydetti.





Cami inşaatının gerçekleşeceği Votanikos banliyösünde bulunan Atina Belediyesine ait arsanın etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, cami inşaatı için ayrılan arsayı işgal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 aşırı sağcı, kimlik tespitlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Arsayı evsizler için barınak olarak kullandıklarını savunan ve caminin inşaatına izin vermeyeceklerini belirten grup, aylardır alanı işgal ediyordu.

Yaklaşık 10 yıl önce çıkarılan bir kanunla yapımı kararlaştırılan caminin inşaatı, itirazlar nedeniyle sürekli erteleniyordu.

Caminin 887 bin avroluk finansmanı Yunan devleti tarafından karşılanacak. Cami inşaatını dörtlü bir konsorsiyum üstlenmişti.