Almanya'da Münih Savcılığı tarafından "Halkı kışkırtma" suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın Mark Zuckerberg ile birlikte Facebook CEO'su Sheryl Sandberg, Avrupa baş lobicisi Richard Allan ve sorumlusu Eva-Maria Kirschsieper'i kapsadığı öğrenildi.

Spiegel Online'ın bildirdiğine göre, soruşturmanın açılmasında Würzburg'da görev yapan Avukat Chan-jo Jun tarafından Zuckerberg ve arkadaşlarına yönelik Facebook üzerinden yapılan cinayet çağrıları, tehditler, Holokost inkârı ve diğer suçları tolere ettikleri ve paylaşımları hemen silmedikleri yönündeki suç duyurusu etkili oldu.



Bu yılın başında Zuckerberg, Sandberg ve diğer Facebook yetkililerine yönelik Hamburg'ta başlatılan soruşturma sonuçsuz kalmıştı.