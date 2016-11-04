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'da kurucusu hakkında başlatıldı

Almanyadan Mark Zuckerberge soruşturma

'da Münih Savcılığı tarafından "Halkı kışkırtma" suçlamasıyla başlatılan nın ile birlikte CEO'su Sheryl Sandberg, Avrupa baş lobicisi Richard Allan ve sorumlusu Eva-Maria Kirschsieper'i kapsadığı öğrenildi.

Spiegel Online'ın bildirdiğine göre, soruşturmanın açılmasında Würzburg'da görev yapan Avukat Chan-jo Jun tarafından Zuckerberg ve arkadaşlarına yönelik Facebook üzerinden yapılan cinayet çağrıları, tehditler, Holokost inkârı ve diğer suçları tolere ettikleri ve paylaşımları hemen silmedikleri yönündeki suç duyurusu etkili oldu.

Bu yılın başında Zuckerberg, Sandberg ve diğer Facebook yetkililerine yönelik Hamburg'ta başlatılan soruşturma sonuçsuz kalmıştı.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 20:33
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Osman Osman

Apple di VW di Facebook ti Google derken amerika ile almanya arasinda ekonomik savas yasaniyor su anda.

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cevapla 04.11.2016 21:08
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