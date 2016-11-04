Darbe girişiminin basın özgürlüğünün pratikte kaldırılması için kullanılması, yargının enstrüman olarak görülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından idam cezasının yeniden getirilmesi çabalarının, demokratik hukuk devletinin temel değerlerinin devre dışı bırakıldığı anlamına geleceğine işaret eden Gauck, Türkiye'deki gelişmeleri, "Avrupalıların yanıtsız bırakamayacağı bir tırmanış" olarak değerlendirdi.

Gauck, Türkiye ile iş birliğinin eleştiri yapılmayacağı anlamına gelmediğini de söyledi. Gauck'un Der Spiegel'e verdiği röportajın tamamı derginin yarınki sayısında yer alacak.