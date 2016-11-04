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'ndan skandal !

Türkiye’ye yönelik eleştirilere Joachim Gauck da katıldı. Der Spiegel’e konuşan Alman Cumhurbaşkanı, “Türkiye’de yaşananlar beni şaşırtıyor” dedi.

Almanya Cumhurbaşkanından skandal açıklama!

Darbe girişiminin basın özgürlüğünün pratikte kaldırılması için kullanılması, yargının enstrüman olarak görülmesi ve tarafından idam cezasının yeniden getirilmesi çabalarının, demokratik hukuk devletinin temel değerlerinin devre dışı bırakıldığı anlamına geleceğine işaret eden Gauck, Türkiye'deki gelişmeleri, "Avrupalıların yanıtsız bırakamayacağı bir tırmanış" olarak değerlendirdi.

Gauck, Türkiye ile iş birliğinin eleştiri yapılmayacağı anlamına gelmediğini de söyledi. Gauck'un Der Spiegel'e verdiği röportajın tamamı derginin yarınki sayısında yer alacak.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 18:15
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