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Yok böyle düğün!

Yok böyle düğün!
Tacikistan asıllı İlhom Şokirov'un kızı geçtiğimiz hafta sonu Moskova'da evlendi. Düğüne 900 kişi davet edildi. Medina, İngiliz tasarımcılar Ralph&Russo'ya yaklaşık 2 milyon TL'ye gelinlik diktirdi. Törende en çok konuşulan konu ise düğün pastasıydı. 3 metrelik pastayı taşımak için otelin garsonları seferber oldu!
Etiketler:
  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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