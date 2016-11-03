Moskova'da düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Zaharova, Suriye'de federasyon kurulmasına yönelik bir soruya verdiği cevapta, Rusya'nın Suriye topraklarında her türlü bağımsız bölgesel oluşuma karşı olduğunu ifade etti.

Zaharova, "Rusya, Suriye'nin bağımsız, egemen, toprak bütünlüğü korunan ve üzerinde farklı halkların barış içinde yaşayacağı demokratik bir ülke olarak kalmasını istiyor" dedi.