  1. “Ezandan rahatsız olan defolsun!”

'dan flaş açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve federasyon kurulmasına karşı olduklarını söyledi.

Rusyadan flaş Suriye açıklaması

Moskova'da düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Zaharova, 'de federasyon kurulmasına yönelik bir soruya verdiği cevapta, 'nın Suriye topraklarında her türlü bağımsız bölgesel oluşuma karşı olduğunu ifade etti.

Zaharova, "Rusya, Suriye'nin bağımsız, egemen, toprak bütünlüğü korunan ve üzerinde farklı halkların barış içinde yaşayacağı demokratik bir ülke olarak kalmasını istiyor" dedi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 20:36
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