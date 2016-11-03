IOM Sözcüsü Millman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında sığınmacıların bulunduğu 2 geminin batması sonucu 239 kişi öldü." dedi.
Millman, Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden sığınmacı sayısının 4 bin 220'e yükseldiğini belirtti.
Akdeniz, son yıllarda Avrupa'ya ulaşmak isterken tekne facialarında yaşamını yitiren göçmenlerin sayısında yaşanan hızlı artışla adeta büyük bir mezarlığa dönüştü.
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Türkiye AB ile yaptigi Mülteciler-anlasmasini derhal iptal etsin! AB Asagilik-Hileliler-Toplulugudur!
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