  1. İbadi: Türkleri bize karşı tahrik ediyorlar

'da tekne faciası: 239 ölü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) sözcüsü Joel Millman, 'de ile İtalya arasında iki geminin batması sonucu 239 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Akdenizde facia: 239 kişi hayatını kaybetti

IOM Sözcüsü Millman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "'de ile İtalya arasında sığınmacıların bulunduğu 2 geminin batması sonucu 239 kişi öldü." dedi.

Millman, Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden sığınmacı sayısının 4 bin 220'e yükseldiğini belirtti.

Akdeniz, son yıllarda Avrupa'ya ulaşmak isterken tekne facialarında yaşamını yitiren göçmenlerin sayısında yaşanan hızlı artışla adeta büyük bir mezarlığa dönüştü.
Etiketler: , ,
  • 03 Kasım 2016, Perşembe 14:47
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
UzakSes UzakSes

Türkiye AB ile yaptigi Mülteciler-anlasmasini derhal iptal etsin! AB Asagilik-Hileliler-Toplulugudur!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.11.2016 15:17
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar