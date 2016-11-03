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'te ezana yasak!

Belediye Başkanı , in rahatsız olduğu bahanesiyle Doğu Kudüs'teki camilerde ezan okunmamasını istedi. Berakat ayrıca bu camilerde arama tarama faaliyeti gerektiğini öne sürdü

Kudüste ezana yasak!

Belediye Başkanı , İsrail polisine, Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimcileri rahatsız ettiği gerekçesiyle yakınlarındaki camilerde "gürültüyü önleme" kanununun uygulanması çağrısında bulundu.

Berekat, Kudüs emniyetine gönderdiği ve İsrail medyası tarafından yayınlanan yazılı mesajında, yardımcısı Yael Entebbe'nin, cami hoparlörlerinden çıkan ezan seslerinden Yahudi yerleşimcilerin rahatsız olduğu yönünde şikayetler aldığını belirtti.

Ezanla ilgili uygulamanın, Kudüs Belediyesi ile polisi, Çevreyi Koruma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından Filistinli yetkililer ve Filistinli bölge sakinleriyle diyalog kurularak düzenleneceğini kaydeden Berekat, bazı camilerin hoparlörleri denetimsiz olarak kullandığına ve ezanla ilgili uygulamaya bağlı kalmadığına işaret ederek, söz konusu durumun bölge sakinlerini rahatsız ettiği için "kanun dışı" olduğunu ifade etti.

Berekat mesajında ayrıca, atılacak ilk adımın, hoparlör kullanan ve rahatsızlığa sebep olan camilerde arama tarama faaliyeti yürütmek olduğunu, daha sonra ise müezzinlerin görevi ve hoparlör kullanımıyla alakalı yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi için çaba sarf edeceklerini aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da camilerden hoparlörler kullanılarak ezan okunmasını eleştirmiş, "gürültüyü önleme" kanunu yoluyla bunun engelleneceğini ifade etmişti.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 11:50
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