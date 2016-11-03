CNN'e konuşan Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tahsin İbrahim, Irak ordusunun 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından ele geçirilen Musul'a girdiğini ve birliklerin Al Intisar mahallesine baskın düzenlediğini bildirdi.
Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Irak Ordu'sunu 9. Zırhlı Tugayı'nın Musul'a girdiği belirtildi.
Yetkililer Irak ordusunun kente girmesinden sonra DAEŞ ile daha önce görülmemiş sert çatışmaların yaşanabileceği uyarısında bulunuyorlar.
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