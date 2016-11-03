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ordusu 'a girdi

ordusu, 2014 yılından beri ilk kez terör örgütü DEAŞ'ın elindeki 'un kent merkezine girdi.

Irak ordusu Musula girdi

CNN'e konuşan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tahsin İbrahim, Irak ordusunun 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından ele geçirilen 'a girdiğini ve birliklerin Al Intisar mahallesine baskın düzenlediğini bildirdi.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Irak Ordu'sunu 9. Zırhlı Tugayı'nın Musul'a girdiği belirtildi.

Yetkililer Irak ordusunun kente girmesinden sonra ile daha önce görülmemiş sert çatışmaların yaşanabileceği uyarısında bulunuyorlar.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 18:17
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