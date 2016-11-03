İbadi: Türkleri bize karşı tahrik ediyorlar

Irak Başbakanı İbadi, Musul operasyonu öncesinde Türkiye-Irak gerilimine dikkati çekerek, Irak içindeki bazı grupları suçladı. İbadi, "Bazıları kendilerinin Iraklı olduklarını iddia ediyorlar ancak Türkleri bize karşı devamlı tahrik ediyorlar ve iki devleti birbirine salmak için gayret gösteriyorlar" diye konuştu.
Irak Başbakanı Haydar El İbadiMusul'a bağlı Telafer ilçesinden bir heyeti kabul etti. Irak devlet televizyonu El Irakiye'de yayınlanan görüşmede, İbadi, "Telafer'i çok yakında kahraman güçlerimiz geri alacaktır ve zaferimiz tüm iyilerin kötülere karşı zaferi olacaktır. Telafer'in birlik olması bizim için önemlidir" dedi. İbadi, konuşmasının devamında Türkiye ile ilgili ise şunları konuştu: "İki komşu devlet arasında savaş olursa bu savaşta iki devletin de karı olamaz, çünkü bu savaş uzak bir ülke ile değil. Çatışma ve anlaşmazlıklar devam ederse iki halkın da kaybı olur ve her iki ülke zarar görür. Bu yüzden savaşa istekli değiliz" şeklinde konuştu.
"BUNLARIN TEK AMACI TÜRKİYE'Yİ KRİZE SÜRÜKLEMEK"
"Bazıları kendilerinin Iraklı olduklarını iddia ediyorlar ancak Türkleri bize karşı devamlı tahrik ediyorlar ve iki devleti birbirine salmak için gayret gösteriyorlar" diyen Başbakan İbadi, "Bu bana çok şaşırtıcı geliyor. Türkiye ile diplomatik kanallar açtık ve konuyu sakinleştirmek için diyalog kurduk ve bu vesileyle bazılarının yalan bilgiler aktardığını keşfettik. Bunların tek amacı Türkiye'yi krize sürüklemek. Bunlar Türkiye Irak'a geldikten sonra başa geçmeyi hayal ediyorlar, DEAŞ ile yaptıkları hatayı şimdi yine tekrarlıyorlar. Zaten DEAŞ'ın Musul'a girişini bunlar kolaylaştırmıştı.
Türkiye dahil her devletin sabit bir yöntemi vardır; kendi çıkarını düşünür, onun bunun hatırı için ordusunu başka ülkeye sokarak feda etmez. Şu ana kadar Türkiye ile çatışmayı önlemek için büyük çaba sarf ediyoruz. Ama açıkcası, Allah göstermesin, eğer Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'a pervasızca girdiği takdirde bedelini ödeyecektir. Iraklılar birliktir ve birlikte bu saldırıya karşı duracaklardır. Bu toprak ve egemenlik bizimdir" ifadelerini kullandı.
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İbris sen akıllı ol, Türkiye senin seviyene inmez, bir kümes kadar yerde duruyon onuda Biz Türkler yok etmeyelim, sen abd nin çanağını yalamaya devam et.
Musul ve Kerkük Türkiyenin toprağıdır elimizden türlü entrika ve sömürgeci emperaylist LAWRENS oyunlarıyla bizden koparıldı.Türkiye kendi toprağına sahip çıkıyor sahip çıkacak.Ordaki insanlarla soy tarih ve kültür dil bağımız var bizi engellemeye kalkanlar sonra zararlı çıkarlar.Türkiye öyle kolayca bileği bükülecek bir ülke değil hele şimdi.
toprak vede egemenlik onlarınmış.nasıl bir toprak nasıl bir egemenlik.1000 kişilik deaşliye karşı 40 bin kişilik bir ordu silahlarını bile bırakarak kaçıyor sonrada egemenlikten bahsediyor.bak ibadi kardeş bizim için at,avrat vede silah namustur.öyle silahını bırakıpta kaçmak olmaz.o silah bırakmak birileri için deaşı silahlandırmanın bir çeşidi.ha deaşe silah vermişsin ha silahı bırakıp kaçmışsın.
akılsız ahmak bu tırmanıştan en çok zarar görecek olan sensin senin ağbaban iran aptalmısınız nesiniz
Sende o bazilarina uyma şerefsiz herif.
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