FETÖ için çember daralıyor

FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi konusunda Türkiye'den ABD'ye yapılan tam saha pres etkisini gösterdi. Edinilen bilgiye göre, örgütünü Pensilvanya'daki malikanesinden yöneten Gülen, Türkiye'den gelen baskılar karşısında, ABD'de yer değiştirme hazırlığı içine girdi. ABD makamlarına, "Üçüncü bir ülkeye kaçabilir" uyarısında bulunan Türkiye'nin bu baskıları karşısında ilk etapta ülke içinde yer değiştirme hazırlığına başlayan Gülen'in gideceği yer olarak da, vakıf ve dernekleriyle yoğun örgütlenmeye sahip olduğu Washington yakınlarındaki Virjinya eyaletini seçtiği öğrenildi. FETÖ'nün Virjinya'da, Amerikan Türk Dostluk Derneği (ATFA), Türk İslam Araştırmaları Enstitüsü, Kuzey Virjinya Eğitim Vakfı, Türk Amerikan Akademisyenler Cemiyeti, Turkuvaz Vakfı, Washington Eğitim Vakfı gibi örgütlenmesi bulunuyor.

AMAÇ BASKILARI AZALTMAK

Dışişleri kaynakları bu durum karşısında, "Zaman kazanmaya ve Türk kamuoyunun gazını almaya yönelik bir hareket. ABD bizim yaptığımız baskılardan bunaldı, bir orta yol bulmaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar, "ABD'de Federal Hükümetin haberi olmadan yer değişikliğinin olması mümkün değil. Bunlar zaman kazanmak istiyorlar, bunun için uzatmaları oynuyorlar. Türkiye'nin baskılarını hafifletmek için Gülen'i Virjinya'ya göndermek isteyebilirler. Gülen kendi inisiyatifi ile gitmiyor, orta yol bulunması çerçevesinde yer değişikliği yaptırılacak" ifadelerini kullandı.

EMRE USLU DA ORADA

FETÖ'nün önde gelen isimlerinden olan Emre Uslu da son olarak Virjinya eyaletinde görüntülenmişti. Örgütün propaganda imamlarından olan Uslu'nun, kırmızı bültenle arandığı halde ABD'de rahatça yaşaması dikkati çekmişti.

ABD TÜRKİYE'NİN HİSLERİNİ ANLAMADI

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony Blinken, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili öz eleştiri yaparak, "Gerçek şu ki çoğumuz, Türkiye'de 15 Temmuz olaylarıyla ilgili neler hissedildiğini bütünüyle anlamadık" dedi. Washington'da ABD-Türkiye İlişkileri 35. Yıllık Konferansı'nda konuşan Blinken, Türk halkının 15 Temmuz'da kahramanca ülkesine ve demokrasisine sahip çıktığının altını çizdi. Blinken, Türkiye ile ABD arasında bazı konularda anlaşmazlıklar yaşandığını ancak bunları iki dost ülkenin yapacağı şekilde açıkça konuşup tartışarak çözmeye çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi karşısında müttefik ülke ABD'nin daha net bir tavır sergilemesini beklediklerini dile getirdi.

POLİTİCO DERGİSİ'NDEN 'KATİL GÜLEN' BAŞLIĞI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi için yaptığı ABD ziyareti ülke basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. ABD' nin önde gelen dergilerinden Politico'da yayınlanan haberde Gülen'e katil benzetmesi yapıldı. Nahal Toosi imzası ile yayınlanan haberde, 'Türkiye, katil Gülen'in iadesi konusunda Birleşik Devletlere yaptığı baskıyı artırıyor' başlığı kullanıldı.Fetullah Gülen'e yapılan katil benzetmesinin dikkat çektiği haberde Bozdağ'ın ziyareti ve mevkidaşı Loretta Lynch ile görüşmesine geniş bir yer verildi. Politico'nun haberinde ayrıca Fetullah Gülen'in iade edilmesi halinde, Türkiye'de adil bir şekilde yargılanacağı taahhüdünde bulunulduğuna yer verildi.