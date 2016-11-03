“Ezandan rahatsız olan defolsun!”

Şeyh Sabri AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ezanları yükseltmeye devam edeceğiz, işgal yönetiminin yapmaya çalıştıklarına kulak asmayacağız." dedi.

Ezanın İslam'ın şiarlarından olduğunu vurgulayan Şeyh Sabri, "Ezan Kudüs semalarında kıyamete kadar yankılanmaya devam edecek, din işlerine karışmak doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Şeyh Sabri, Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat'a tepki göstererek şöyle devam etti: "Eğer Berekat gürültüden bahsediyorsa, asıl gürültünün kaynağı olan İsrail uçaklarının topraklarımızın semalarındaki seslerini, işgal tanklarının mahallelerimize girişi, kepçe ve dozerlerinin evlerimizi yıkmalarını ve İşgal kuvvetlerinin vatandaşlarımıza sıktığı mermileri durdursun."

İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Berekat, İsrail polisine, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimcileri rahatsız ettiği gerekçesiyle yakınlarındaki camilerde "gürültüyü önleme" kanununun uygulanması çağrısında bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da camilerden hoparlör kullanılarak ezan okunmasını eleştirmiş, "gürültüyü önleme" kanunu yoluyla bunun engelleneceğini ifade etmişti.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te iki yüz bini aşkın İsraillinin yaşadığı 15 Yahudi yerleşim yeri bulunmaktadır.