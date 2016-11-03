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'de milyonlarca kişiye ulaşım yasağı!

'ın haberine göre 'de kredi notu düşük olan milyonlarca kişiye uçağa ve trene binme yasağı geldi

Çinde milyonlarca kişiye ulaşım yasağı!

'de kredi notu düşük olduğu gerekçesiyle yaklaşık 5 milyon kişinin uçağa, 1,6 milyon kişinin de trene binmesi engellendi.

nin (ÇKP) resmi yayın organlarından "" gazetesi, Ulusal Kalkınma ve Reform Kurulunun kredi notu düşük olduğu için 4,9 milyon kişinin uçağa, 1,6 milyon kişinin de trene binmesini yasakladığını yazdı.

Kurulun Başkan Yardımcısı , Çin'in her gerçek ve tüzel kişiye kredi kodu vererek ülkenin sosyal kredi sistemini iyileştirdiğini belirtti.

Ülke çapında 37 yönetim biriminin katılımıyla bilgi paylaşma platformu kurulduğunu ifade Lien, bu sayede 640 milyondan fazla kredi bilgisi toplandığını ifade etti.

Lien, uygulanan katı ceza sistemi sayesinde kredisini ödemeyen 400 binden fazla kişinin borçlarını ödediğini dile getirdi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 09:43
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