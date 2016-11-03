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Canavar!

Canavar!
Amerika'nın Washington eyaletinde yaşayan Ashlee Hutt ve sevgilisi üç çocuğuna eroin enjekte etti. Hutt'ın oğlunun ifadesine göre, çift bunu yaparken çocuklara bunun bir "uyku ilacı" olduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ABD polisi, eve baskın düzenledi. Pislik içindeki evin her yerinde fare dışkıları ve eroin şırıngaları bulan ekipler, soruşturma başlattı. Çocuklar da koruyucu aileye verildi.
  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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