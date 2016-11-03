Bilim ve teknolojide dünya zaferi!



Brezilya'nın Novo Hamburgo şehrinde 25-30 Ekim tarihlerinde düzenlenen yarışmada "Buharla değişen Boyutlar" projesi ile dünya birincisi olan Harun Çerkezi, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferi ile dün gece İstanbul'a geldi. Bu yıl 21 farklı ülkeden toplam 800 projenin 13 ayrı kategoride yarıştığı Mostratec Uluslararası Bilim ve Teknoloji Yarışması'nda "Buharla değişen Boyutlar" isimli projesi ile mücadele eden Okyanus Koleji 12'nci sınıf öğrencisi Naim Harun Çerkezi, altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyon öğrenci Naim Harun Çerkezi, Okyanus Kolejleri Kurumsal İletişim Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Sönmez Cengiz, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (BARGEM) Proje Koordinatörü Duygu Celebcioğlu Yavuz, Avrupa Bölgesi Lise Müdürü Mesut Mugan tarafından Atatürk Havalimanı'nda büyük bir coşku ile karşılandı. Öğrenci ve öğretmen başarılarından dolayı havalimanında alkışlarla karşılanıp çiçek takdim edildi.

"OKYANUS KOLEJLERİ İLE YENİ PROJELER YAPMAK İSTİYORUM"

Brezilya'da 21 ülkenin katıldığı bir yarışmadan geldiğini hatırlatan Naim Harun Çerkezi, "Orada ülkemi temsil etmek benim için bir onurdu. Projem buhar makinelerini kullanarak 3 boyutlu görsel sistem elde etmekti, bu konuda başarı sağladık. Yeni hedeflerim doğrultusunda Okyanus Kolejleri ile beraber çalışarak yeni projeler yapmak istiyorum" dedi.



Okyanus Koleji'nin kendisine her türlü destekler sağladığını söyleyen Çerkezi, "Özellikle Bilimsel Araştırma Geliştirme Merkezi (BARGEM) Duygu Celebcioğlu'na Haluk hocaya ve bütün Okyanus Koleji ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜM BAŞKANI DOĞANAY: "2 YILLIK BİR ÇALIŞMA İLE ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDUK"

Eğitim Teknolojileri Bölüm Başkanı Mete Doğanay ise "Projemiz soğuk su buharları ile 3 boyutlu görüntü işleme ile ilgili yani gelecekteki televizyonların temelini atmış olduk böylelikle" şeklinde konuştu.



"Buharla değişen Boyutlar" projesinin BARGEM birimi ile 2 yıllık bir çalışma sonunda doğduğunu kaydeden Mete Doğanay şöyle konuştu: "Kısa südre doğmuş bir çalışma değil. Çalışmalarımızı 2 yıllık bir süre içerisinde tamamladık sonrasında kabul gördük ve gidip altın madalya ile döndük. Öğrencilerimiz malum bitmiyor, kurumumuz sürekli büyüme içerisinde yeni öğrencilerle daha da başarılara imza atacağız."

"BUHARLA DEĞİŞEN BOYUTLAR" PROJESİ HAKKINDA

Okyanus Koleji 12. sınıf öğrencisi Naim Harun Çerkezi yaptığı proje 2 boyutlu olan görüntüleri kendi tasarladığı soğuk buhar sistemleriyle 3 boyutlu görüntü olarak aktarabiliyor. Ekonomik açıdan uygulanması kolay olan ve birçok alanda uygulanabilen bu yöntem, özellikle eğitim sisteminde birçok dersin konu anlatımına entegre edilebiliyor. Öğrencilerin dersi daha bütünsel olarak algılamaları ve teknolojiyi farklı ve eğlenceli yöntemlerle öğrenmeleri sağlanabilir. Naim Harun Çerkezi, projesinde materyal olarak geliştirdiği bilgisayar programını, soğuk buhar sistemlerini ve projeksiyonu kullanarak görüntüleri sanki yanınızdaymış gibi hissetmenizi sağlıyor.