ABD seçimlerinde siber güvenlik endişesi!

ABD'de 8 Kasım'da düzenlenecek 58. başkanlık seçimine sayılı günler kala seçimlerde oy kullanma ve sayma işlemleriyle ilgili siber güvenlik endişeleri artıyor.

ABD'nin Iowa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Douglas Jones, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de en yaygın olarak kullanılan elektronik oy verme sisteminin açıklarının olduğunu söyledi.

Jones, geçmişte, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerden ABD'ye siber saldırıların yapıldığı iddialarını hatırlatarak, ABD seçim sisteminde kullanılan teknolojinin açıklarına işaret etti.

Elektronik oy verme işleminde kullanılan makinelerin çoğunun "korsan saldırıya" maruz kalabileceğinin, uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarla ispatlandığının altını çizen Jones, seçimlerde siber güvenlik önlemleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Jones, ABD genelinde 5 binden fazla yerel seçim alanı olduğu bilgisini paylaşarak, seçim sonuçlarını etkileyecek bir siber saldırının, söz konusu seçim alanlarını hedef almak yerine, oyların toplandığı idari bölgelere yöneltilebileceğini ifade etti.

Herhangi bir siber saldırının önüne geçmek için idari bölgelere gelen toplam oyların sıklıkla yazılı olarak kaydedilmesi ve bağlı oldukları eyalet merkezlerine gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Jones, eyalet bazında seçmen veritabanlarının yine de siber saldırıya açık olduğuna dikkati çekti.

Jones, başkan adaylarının kazanmak için çok çaba sarf ettiği ve seçimlerde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen "salıncak eyaletlerin" siber saldırılar için daha cazip olduğunu sözlerine ekledi.

"ELEKTRONİK OY MAKİNELERİ 10 YILDAN ESKİ"

New York Üniversitesinin 2015'te yaptığı bir araştırma, yerel seçim alanlarında kullanılan elektronik oy kullanma makinelerinin günün teknolojik şartlarına uymayan yazılım ve donanım özelliklerine sahip olduğuna dikkati çekiyor.

"Amerika'nın Oy Makineleri Risk Altında" adlı araştırma, bu makinelerin 10 yıldan eski olduğunu ve yerel seçim alanlarının yeni makineler satın almak için yeterli maddi imkanlarının bulunmadığını ortaya koydu.

ABD'nin 50 eyaletinde toplam 100 siber güvenlik uzmanının görüşleriyle hazırlanan araştırmada, 43 eyaletteki elektronik oy kullanma makinelerinin en az 10 yıllık olduğu belirtilirken, neredeyse tüm eyaletteki makinelerin artık üretilmediği ve yedek parçalarının bulunmadığı kaydedildi.

Araştırmada, yeni makine, ekipman ve yedek parçaların alınmaması durumunda oy verme ve sayma işlemlerinde büyük risklerle karşılaşılabileceğinin altı çizilirken, seçim günü makinelerde yaşanabilecek sorunların oy kaybına da yol açabileceği ifade edildi.

Üniversitenin araştırmasında, çarpıcı bir örnek olarak ABD'nin Virginia eyaletinde 24 yerel seçim alanında kullanılan makinelere, kablosuz bağlantı yoluyla dışarıdan erişilebileceği gösterildi, bu makinelerdeki kayıtlı seçmen, oy tercihi, toplam oy sayısı gibi bilgilerinin değiştirilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Araştırmada, en az 31 eyaletin yeni oy kullanma makineleri için başvuruda bulunduğu belirtildi ve ülke genelinde tüm makinelerin yenilenmesinin maliyetinin 1 milyar doların üzerinde olduğu saptandı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 30'dan fazla eyaletin internet üzerinden oy kullanma imkanı tanıdığına da işaret edilen araştırmada, bunun, sistemi siber saldırılara ve seçim sonuçlarını manipülasyona daha da açık hale getirdiği vurgulandı.

Araştırmada, ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) gibi federal kurumların, bakanlıklarının, büyük yatırım bankalarının ve teknoloji şirketlerinin her yıl siber güvenlik için milyarlarca dolar harcadığının altı çizilerek, başkanlık seçimlerinin ve oy sayımlarının, iç ve dış tehditlere karşı daha güvenli hale getirilebilmesi için daha fazla maddi kaynak ayrılması, yeni teknolojik yazılım ve donanım kullanılması gerektiği tavsiye edildi.

RUSYA'YA SUÇLAMA

ABD'de geçen ay ülkenin doğu yakasını hedef alan, Twitter, Amazon, PayPal, Netflix ve Pinterest'in de aralarında bulunduğu çok sayıda popüler medya ve teknoloji sitesine erişimi engelleyen siber saldırı, 7 milyar dolarlık zarara neden olmuştu.

Haziran ayında Demokrat Parti yönetimi tarafından gündeme getirilen, parti kurumlarıyla seçim kampanyalarının siber saldırıya uğradığı iddiasının ardından, önce Demokratların başkan adayı Hillary Clinton temmuz ayı sonunda açıkça Rusya'yı suçlamış, ekim ayında da ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Rusya'yı "ABD seçimlerini etkilemeye çalışmakla" itham etmişti.

Amerikan istihbarat yetkilileri ise doğrudan 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırı tehdidine karşı hazırlıklı olduklarını, dışarıdan bir siber saldırı olasılığının çok düşük olduğunu belirtiyor.