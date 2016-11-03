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86’lık nineye cezası

86’lık nineye korsan oyun cezası
Kanada'da yaşayan Christine McMillan (86), "Metro 2033" adlı bilgisayar oyununu korsan olarak indirmekle suçlandı. Yaşlı kadın, u indirip oynadığı gerekçesiyle 5 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Suçlamayı reddeden McMillan, "Neden bir savaş oyunu indirmek isteyeyim ki" diyerek cezayı ödemeyeceğini anlattı. McMillan, delil sunamadığı için olay yargıya taşındı. Uzmanlar, birilerinin yaşlı kadının kablosuz ağına ulaşıp oyunu indirmiş olabileceğini açıkladı.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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