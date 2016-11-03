86’lık nineye korsan oyun cezası

Kanada'da yaşayan Christine McMillan (86), "Metro 2033" adlı bilgisayar oyununu korsan olarak indirmekle suçlandı. Yaşlı kadın, korsan oyunu indirip oynadığı gerekçesiyle 5 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Suçlamayı reddeden McMillan, "Neden bir savaş oyunu indirmek isteyeyimki" diyerek cezayı ödemeyeceğini anlattı. McMillan, delil sunamadığı için olay yargıya taşındı. Uzmanlar, birilerinin yaşlı kadının kablosuz ağına ulaşıp oyunu indirmiş olabileceğini açıkladı.
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