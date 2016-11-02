Trumpçılardan ırkçı saldırı!

ABD'nin Mississippi eyaletinde siyahi Amerikalıların gittiği kiliseyi kundaklayan saldırganlar, kilisenin duvarına "Trump'a oy ver" yazdı.

Mississippi'nin Greenville kentinde, salı günü geç saatlerde siyahi Amerikalıların gittiği Hopewell Misyoner Baptist Kilisesi'ni ateşe veren saldırganlar, sprey boyasıyla kilisenin yan duvarına "Trump'a oy ver" ifadesinin yer aldığı grafiti yaptı.

Saldırıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Greenville Belediye Başkanı Errick D. Simmons, saldırıyı "iğrenç, nefret dolu ve korkakça bir hareket" olarak yorumlayarak, "Bu 50'lerde ve 60'larda oldu. Bu 2016 yılında olmamalı." dedi.

111 yıllık kilisenin pastörü Carolyn Hudson ise "Olan eylem, kalplerimizi kırdı ama birlikte güçlüyüz. Kalplerimiz kırık. Kızgın değiliz, fakat üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, kilisede büyük hasara neden olan saldırının kaynağına şüpheyle bakıyor.

Saldırı, seçimler boyunca Donald Trump'ı destekleyen çok sayıda beyaz Amerikalı milliyetçi grupların harakete geçtiği ve Klu Klux Klan gazetesinin Başkanlık için Trump'a desteğini açıkladığı günlerde meydana geldi.