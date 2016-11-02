Hillary de soru çalmış!

ABD başkanlık seçimlerinde bir hafta kala FBI'ın elektronik posta soruşturmasıyla sarsılan Hillary Clinton bir şok daha yaşadı! WikiLeaks geçtiğimiz gün Clinton'ın e-postalarını yayınladı. Clinton'ın Demokrat Parti adayı olabilmekiçin rakibi Bernie Sanders'e karşı hile yaptığıortaya çıktı. Öyle ki ikili Demokrat Parti aday adaylığı için CNN televizyonunda karşı karşıya geldi. İddialara göre program öncesi CNN'insiyasi uzmanı Donna Brazile'ın sorulacaksoruları önceden Hillary Clinton'a verdi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından CNN yaptığı açıklamada Brazile ile yollarını ayırdığı söyledi. Skandalla ilgili Hillary Clinton ve seçim bürosundan ise henüz bir açıklama gelmedi.
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