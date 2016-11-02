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Hillary de soru çalmış!

Hillary de soru çalmış!
ABD başkanlık seçimlerinde bir hafta kala FBI'ın elektronik posta soruşturmasıyla sarsılan bir şok daha yaşadı! WikiLeaks geçtiğimiz gün Clinton'ın e-postalarını yayınladı. Clinton'ın Demokrat Parti adayı olabilmek için rakibi Bernie Sanders'e karşı hile yaptığı ortaya çıktı. Öyle ki ikili Demokrat Parti aday adaylığı için CNN televizyonunda karşı karşıya geldi. İddialara göre program öncesi CNN'in siyasi uzmanı Donna Brazile'ın sorulacak soruları önceden Hillary Clinton'a verdi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından CNN yaptığı açıklamada Brazile ile yollarını ayırdığı söyledi. Skandalla ilgili Hillary Clinton ve seçim bürosundan ise henüz bir açıklama gelmedi.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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