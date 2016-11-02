Danimarka'daki, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı eğitim kurumları arasında bulunan Ballerup Privatskole temel eğitim okulu kapandı.

Ballerup Privatskole yönetiminin, eylül ayı sonunda okulun kapandığı bilgisini Danimarka Eğitim Bakanlığına ilettiği öğrenildi.

FETÖ bağlantılı okulların öğrenci kaybına ilişkin ağustos ayında bir liste yayımlayan TV2News kanalı, başkent Kopenhag yakınında bulunan Ballerup Privatskole'un 62 öğrencisinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaydını sildirdiği ve bu sayının toplam öğrenci sayısının üçte biri olduğu bilgisini paylaşmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Danimarka'daki FETÖ bağlantılı 14 okulda öğrenci kaybının devam ettiği bildirildi.