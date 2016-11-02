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Şimşek o iddiaları yalanladı!

Başbakan Yardımcısı Şimşek o iddiaları yalanladı!

, gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet 'ın, soruşturması nedeniyle Yargıtay 16. Ceza Dairesinde açılan davada sanık olduğunu, hakkında 'ye karşı yürütülen soruşturmalar kapsamında herhangi bir açığa alma veya ihraç işlemi yapılmadığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda, Bilirkişilik Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam'ın, "Selam Tevhid'de kumpas" davası sanıkları arasında yer alıp almadığını sordu.

Gök'ün sorusu üzerine açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı Şimşek, şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Savcısı Murat İnam, Selam Tevhid soruşturması nedeniyle Yargıtay 16. Ceza Dairesinde açılan davada sanıktır. Hakkında isnat olunan eylem, usulsüz dinleme kararı vermesi değil, sadece bir dosyada uzatma kararı vermesidir. FETÖ'ye karşı yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında herhangi bir açığa alma veya ihraç işlemi yapılmamıştır."
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 22:45
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