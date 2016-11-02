Amerikalı Müslümanlar kime oy verecek?

Amerikalı Müslümanların yüzde 70'den fazlasının gelecek hafta yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton'ı desteklediği bildirildi.
ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), Washington'da bulunan Ulusal Basın Komitesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Müslümanların 8 Kasım'da yapılacak ABD Başkanlık seçimlerine katılımına ilişkin bilgiler paylaştı.
USCMO Genel Sekreteri Usame Cemal, Aralık 2015'de Amerika'da yaşayan Müslümanları oy kullanmaya teşvik etmek ve kayıt ettirmek amacıyla başlattıkları çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını belirterek, 1 milyon Müslümanı önümüzdeki hafta oy kullanmak üzere kayıt ettirdiklerini söyledi.
Basın toplantısına USCMO'nun yanı sıra, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Müslüman Amerika Toplumu (MAS), New York İslam Liderleri Konseyi, Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA), Amerika Müslümanları Filistin Toplumu (AMP) yetkilileri de katıldı.
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad 50 eyalette yaptıkları araştırmalara göre, Müslümanların yüzde 72'sinin Clinton'a ve yüzde 4'ün ise Trump'a oy vereceğini bildirdiğini söyledi.
AMP Genel Sekreteri Kristin Szremski önümüzdeki hafta yapılacak seçimlerin Amerikalı Müslümanların siyasal temsiliyeti açısından önemine vurgu yaptı. Szremski, "Amerikanın geleceğine karar veriliyor ve Müslümanlar bu noktada karar verici bir yerde olmalılar." diye konuştu.
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kim gelirse gelsin bunlar kukla yani simboluk olur emir veren yada sunu bunu yap diye konrol eden gizli eller var sonuc da bir seye søzleri gecmez bunlarin
Trump işadamı ve rasyonalist dobra dobra konuşuyor.Türkiyede yatırımları var ve Türklere güveniyor Türklerle ilişkileri düzeltecektir muhakkak ayrıca Türkmüsün dostsun dedi bir seçim kampanyasında. kendisine seslenen Türk seçmene Bence işadamları daha problemlerde çözüm odaklı ve daha iyiye doğru çözüm odaklı olacaktır.
Muslumanlar her yamanki gibi kendi cellatlarini elleriyle seciyorlar. Clinton musmulan dusmaninin onde gideni. Trump hic olmazsa acikca soyluyor.
Orta Doguda Son Tango icin Tangocu yarismacilar kiyasiya mücadele ediyor
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