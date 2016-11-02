FETÖ'cüleri ve devletin en mahrem sırlarını açıklamayı gazetecilik sanan vatan haini Can Dündar'ı ülkesinde barındıran Merkel FETÖ'nün kuklası olan Cumhuriyet Gazetesi üzerinden Türkiye'yi karalama kampanyasına başladı
Merkel Türkiye'deki basın özgürlüğüne yönelik gelişmelerin kendisi ve Alman Hükümeti için alarm verici olduğunu kaydetti. Bu konuda yaşanan son üzücü durumun Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve gazetecilere yönelik tutum olduğunu söyledi.
TÜRKİYE'Yİ AB İLE TEHDİT ETTİ
Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann'ın basın ve ifade özgürlüğünün kendileri için ne kadar önemli olduğunun altını çizmek için dün Cumhuriyet gazetesini ziyaret ettiğini de hatırlatan Merkel, "Tabi ki, böyle bir konu AB ile müzakerelerde merkezi bir rol oynuyor. Durum alarm verici" diye konuştu.
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MERKEL HANIM SEN KENDI ÜLKENDEKI IFADE ÖZGÜRLÜGÜNÜ BIR GÖZDEN GECIR NEDEN ALMANYADA HITLERIN GECMISINI ACIKCA KONUSAMIYORLAR NEDEN HITLERIN YAPMIS OLDUGU DEVRIMLERI ALMANYA KONUSAMIYOR NEDEN BUNLAR YASAKLANDI FRANSADA NEDEN FRANSIZLAR 1915 SOYKIRIMI YOKTUR DIYEMIYORLAR NEDEN IFADELERININ ACIKLANMASI YASAKLANDI VE FRA MERKEL IFADE ÖZGÜLÜGÜNDEN SÖZ ETMEYE UTANMIYOR PISKIN BIR VAZIYETTE TERÖRISTLERE DESTEK VERIYOR ALMANYALI NAZILER VE ONLARI GAZETECI AKADEMISYEN VE DAHA BASKA ISIMLER ALTINDA AJAN OLARAK KULANIYORLAR BUNLARI KIMSE BILMIYOR:
Markel neden bahsediyor.. durum alarm verici diyor.. Markel PKK nin sozcusu, Israil'in usagi olmus..
Derhal Avrupa Birliğinden üyelik müzakerelerinden çekilmeli ,mültecileri serbest bırakmalı isteyen avrupaya hücum etsin .Türkiye ,bu şerefsiz iki yüzlü haçlılara tampon olmasın artık.!!
3 milyon mültecinin Avrupa'ya gitmesine mani olmasaydık, bırakın bizi eleştirmelerini, Kerkük'e Musul'a, Halep'e girmemiz, terörü bitirmemiz ve göçü durdurmamız için bize yalvarıyor olurlardı. Eğer "Bizi AB'ne alacaklar ya da vizeyi kaldıracaklar" umuduyla, bu göçe mani olunduysa çok yazık! Buna nasıl inanılır. Hiç bir şekilde bizi AB'ye almayacaklarını, vizeyi kaldırmayacaklarını bilmeyen yok. "Biz eşek olursak sırtımıza semer vuran çok olur."
ey serefsiz ab ve madam merkel ister hoplayin ister ziplayin osmanli geri dondu sizinde sonunuz geldi
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