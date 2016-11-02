ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, Şii Haşdi Şabi grubunun Irak yönetiminin kontrolü ve komutası altında hareket etmesi halinde bile ABD tarafından desteklenmeyeceğini bildirdi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Davis, Pentagon'da düzenlediği bilgilendirme toplantısında Irak'taki DEAŞ karşıtı mücadelede son duruma ve Şii milislerin ABD nezdindeki pozisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD yönetiminin Irak'taki Şii grupları desteklemek gibi bir planının bulunmadığını anlatan Yüzbaşı Davis, Haşdi Şabi grubunun Irak yönetiminin kontrolü altında hareket etmesi halinde bile ABD ordusu tarafından desteklenmeyeceğini vurguladı.

"Güvenlik kontrollerini geçebilenler desteğimizi alabilirler ancak bu grup hariç." ifadelerini kullanan Davis, Bağdat yönetiminin Haşdi Şabi'ye olumlu bakıyor olması halinde bile kendilerinin bu gruba destek vermeyeceğini kaydetti.

Davis ayrıca, Şii milislerin Musul'un güneyinden kentin 63 kilometre batısındaki Telafer'e doğru harekete geçtikleri yönündeki haberleri doğrulayarak, "Şu aşamada Telafer'e varana kadar arada kayda değer bir mesafe bulunuyor." dedi.

SURİYE VE YEMEN'DE ÖLDÜRÜLEN EL KAİDE LİDERLERİ

Yüzbaşı Davis ayrıca, geçen ay Yemen ve Suriye'de hedef alınan iki El Kaide liderinin öldüğünü doğruladı.

Davis, 21 Ekim'de Yemen'in Ma'rib vilayetinde ABD'ye ait insansız hava araçlarının Yemen El Kaidesi liderlerinden Ebu Hadi el-Beyani'yi hedef aldığını ve bu saldırı sonucunda Beyani dışında 4 el Kaide üyesinin daha öldürüldüğünü belirtti.

Suriye'nin İdlib kentinde 17 Ekim'de ABD'nin insansız hava araçlarının düzenlediği bir diğer saldırıda da Haydar Karkan adlı üst düzey el Kaide liderinin öldürüldüğünü doğrulayan Davis, "Karkan'ın, Üsame bin Ladin de dahil üst düzey liderlerle ilişkisi vardı." dedi.

Karkan'ın El Kaide'nin hiyerarşisinde çok yukarıda yer aldığını kaydeden Davis, bu kişinin, El Kaide'nin Suriye, Türkiye ve Avrupa'daki eylemlerinden sorumlu olduğunu belirtti.

Davis, Karkan'ın (eski Nusra Cephesi) Şam Fetih Cephesi ile bağlantılı olup olmadığını bilmediklerini, ancak onu hedef almalarının sebebinin bu yöndeki bir bağlantı olmadığını vurguladı.

Yüzbaşı Davis, Afganistan'ın Kunar bölgesinde Faruk el-Katani ve Bilal el Utabi adlı iki El Kaide liderine ABD savaş uçaklarının saldırı düzenlediğini ve saldırının sonuçlarını hala araştırdıklarını belirtti.