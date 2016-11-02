89 yaşında dünyayı geziyor

Sibirya'da yaşayan Yelena Mihaylovna (89), sağlık sorunlarına aldırmadı! Sırt çantası ile dünya turuna başladı. İlk seyahatini 40 yaşında yapan Mihaylovna, Türkiye'ye de uğradı. Özellikle Vietnam'ın meyvelerini çok sevdiğini belirten gezgin nine şunları söyledi: "Bazen kendim de şaşırıyorum, bunu nasıl yapabildim diye. Baksanıza kaç yaşındayım. Gözlerim bile görmüyor. Ancak yaşıtlarıma şunu söylemek istiyorum. Seyahat etmekten korkmayın. Sağlığım müsaade ederse İspanya ve İtalya'ya gitmek istiyorum."