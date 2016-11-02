89 yaşında dünyayı geziyor

Sibirya'da yaşayan Yelena Mihaylovna(89), sağlık sorunlarına aldırmadı! Sırt çantasıile dünya turuna başladı. İlk seyahatini40 yaşında yapan Mihaylovna, Türkiye'yede uğradı. Özellikle Vietnam'ın meyveleriniçok sevdiğini belirten gezgin nine şunlarısöyledi: "Bazen kendim de şaşırıyorum, bununasıl yapabildim diye. Baksanıza kaç yaşındayım.Gözlerim bile görmüyor. Ancak yaşıtlarımaşunu söylemek istiyorum. Seyahat etmektenkorkmayın. Sağlığım müsaade ederse İspanyave İtalya'ya gitmek istiyorum."
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