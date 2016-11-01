Wilders yargılanıyor

Hollandalı aşırı sağcı ÖzgürlükPartisi'nin lideri Wilders hakkındaki'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek'suçlamasıyla yargılandığı davanınilk duruşması dün yapıldı. 'Siyasetçiolmasını' gerekçe göstererek ilkduruşmaya katılmayan Wilders'e büyüktepki vardı. Wilders, başta Türkiyeolmak üzere Fas, Cezayir ve Azerbaycanhakkında çok ağır ifadeler kullanmıştı.Parti içinden bile sert eleştirileralan Wilders'in İngiliz sevgisi de sondönemde gündeme gelmeye başladı.
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