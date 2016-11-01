  1. Balıkçı tepkisi
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yargılanıyor

Wilders yargılanıyor
Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri hakkındaki 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması dün yapıldı. 'Siyasetçi olmasını' gerekçe göstererek ilk duruşmaya katılmayan Wilders'e büyük tepki vardı. Wilders, başta Türkiye olmak üzere Fas, Cezayir ve Azerbaycan hakkında çok ağır ifadeler kullanmıştı. Parti içinden bile sert eleştiriler alan Wilders'in İngiliz sevgisi de son dönemde gündeme gelmeye başladı.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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