Sovyetlerin yıktığı camiyi Türkiye yeniden inşa etti

Belarus'un başkenti Minsk'te 54 yıl önce Sovyet rejimi tarafından yıkılan Minsk Camisi, Türkiye'nin katkılarıyla yeniden inşa edildi.

Yaklaşık 100 bin Müslümanın yaşadığı Belarus'ta, 1890 yılında inşa edilen ancak SSCB döneminde yerine otel yapmak için yıkılan Minsk Camisi, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından aslına uygun olarak yaptırıldı.

Yapımına 2014 yılında başlanan caminin açılışı 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Avrasya bölgesinden dini temsilcilerin katılımıyla yapılacak.

Aslına uygun olarak projelendirilen cami Tatar mimarisine göre yapıldı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Ankara'da yaptırılan mihrap, minber, kürsü ile halı, tezyinat çalışmaları ise klasik Osmanlı izlerini yansıtıyor.

Minsk Camisi, sosyal ihtiyaçlara da karşılık verecek şekilde tasarlandı. Giriş katında konferans salonu, sergi salonu-fuaye ve bilgisayar odaları bulunan camide 2 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.



"MİNSK CAMİİ TÜRKİYE'NİN BELARUS MÜSLÜMANLARINA HEDİYESİ"

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun, yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 bin Müslümanın yaşadığı Belarus'a Türkiye tarafından bir hediye olarak inşa edilen caminin tarihinin 15. yüzyıla dayandığını belirterek, "İlk başta ahşap olarak inşa edilen caminin 1890 yılında mevcut görünümünde yığma olarak yapıldığını, rejim değişikliği ve tarihi süreçte faklı amaçlar için kullanılan caminin, yerine otel yapılması maksadıyla 1962 yılında yıkıldığını anlattı.

Sovyetler Birliği'nin dağılması üzerine Belarus'un 1991 yılında bağımsızlığını kazandığını, ardından ülkede 1994 yılında Müslüman Birliği kurulduğunu hatırlatan Tutkun, bölge Müslümanlarının talebi doğrultusunda yıkılan caminin yeniden yapılması için girişimlerin 2003 yılında başladığını kaydetti.

15 bin yerli Tatar Müslüman dahil toplam 100 bin Müslüman'ın yaşadığı Belarus'ta caminin yapımına Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2014 yılında başladıklarını vurgulayan Tutkun, şöyle devam etti;

"Camiyi aslına uygun olarak projelendirdik. Ayrıca camiye bir kat daha ilave ederek Müslümanların ihtiyacını karşılayacak bir merkez olarak tasarladık. Konferans salonu, İslam eserlerinin sergilendiği bir salon, Ramazan aylarında program yapmaya uygun şekilde tüm donanımları ile inşa ettik. Caminin giriş katında konferans salonu, sergi salonu-fuaye, abdesthaneler, bilgisayar odaları mevcut. Caminin mimarisi Tatar izlerini taşırken, Diyanet Vakfı iştiraklerinden KOMAŞ A.Ş tarafından Ankara'da yapılan mihrap, minber, kürsü ile halı, tezyinat çalışmaları da klasik Osmanlı izlerini yansıtmaktadır. Camii külliyesi toplam inşaat alanı olarak yaklaşık 2 bin 800 metrekaredir. Cami 2 bin 500 kişilik cemaat kapasitesine sahiptir. Yapımı tamamlanan cami yaklaşık 7 milyon dolara mal oldu."

Belarus Müftüsü Ebubekir Şabanoviç ise cami inşaatındaki katkılarından ötürü Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Şabanoviç, cami inşaatının Balkan Savaşları sırasında esir düşerek Minsk'e getirilen 220 kadar Türk'ün mezarlanının da yer aldığı Müslüman mezarlığının yanında yer aldığını, bu kişiler anısına anıt dikilebileceğini ifade etti.

Müftü, cami içerisinde büyük bir İslami kütüphane bulunacağını, ayrıca Kur'an kursu ve imam eğitimlerinin de burada gerçekleşeceğini söyledi.