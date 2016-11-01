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’e para şoku

Le Pen’e para şoku
Avrupa Parlamentosu (AP), Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri 'den, parti çalışmaları için istihdam edilen iki danışmanının haksız şekilde maaş aldığını ortaya çıkardı. AP, Marine Le Pen'in parlamentoda danışmanı olarak gösterilip haksız kazanç elde edildiği gerekçesiyle bu kişilere ödenen 339 bin avronun geri ödenmesini istedi.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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