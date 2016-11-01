Kulak kesen aşk

Van Gogh'un kesik kulağı ile ilgili 128 yıllık sır ilk kez ortaya çıktı... Sanat tarihçisiMartin Bailey'nin yeni çıkan kitabında,Hollandalı ünlü ressamın kulağını kesmesebebinin "aşk kıskançlığı" olduğuiddiasına yer verildi. Bailey'nin yeni ortaya çıkan aile mektuplarına dayandırdığı iddiasına göre, 23 Aralık 1888'de gerçekleşen kulak kesme olayı Van Gogh'un kardeşinin evleneceğini öğrenmesi sonrası gerçekleşti. Ünlü ressamın, bu evlilik haberi sonrası "maddi güçlük ve yalnızlık çekeceğiendişesine kapılmasıyla" kulağını kestiği öne sürüldü. Aynı kıza aşık olduğu iddiaları da kitapta detaylı şekilde anlatıldı. Daha önceki iddia ise şöyleydi:
GENELEVE BIRAKTI İDDİASI
Hamburglu sanat tarihçilerin iddiasına göre ise iyi bir eskrimci olan Gauguin, Van Gogh'un Fransa'nın güneyindeki Arles'te bulunan evinden ayrılmaya karar verdi ve bir elinde bavulu bir elinde kılıcıyla evden çıktı. Ancak daha önce kendisine bardakfırlatmış olan Van Gogh arkasından geldi. Geneleve yaklaştıklarındaaralarındaki tartışmaşiddetlendi ve Gauguin,Van Gogh'un kulağını yakızgınıkla ya da meşrusavunma için kesti. VanGogh da kesik kulağıgeneleve teslim etti.
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