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Kulak kesen aşk

Ünlü ressam ’un sevdiği kızın kardeşiyle evlenmesinden dolayı kendi kulağını kestiği ortaya çıktı. Sanat tarihçileri, bu ilginç iddianın belgelerinin olduğuna dikkat çekti.

Kulak kesen aşk
Van Gogh'un kesik kulağı ile ilgili 128 yıllık sır ilk kez ortaya çıktı... Sanat tarihçisi Martin Bailey'nin yeni çıkan kitabında, Hollandalı ünlü ressamın kulağını kesme sebebinin "aşk kıskançlığı" olduğu iddiasına yer verildi. Bailey'nin yeni ortaya çıkan aile mektuplarına dayandırdığı iddiasına göre, 23 Aralık 1888'de gerçekleşen kulak kesme olayı Van Gogh'un kardeşinin evleneceğini öğrenmesi sonrası gerçekleşti. Ünlü ressamın, bu evlilik haberi sonrası "maddi güçlük ve yalnızlık çekeceği endişesine kapılmasıyla" kulağını kestiği öne sürüldü. Aynı kıza aşık olduğu iddiaları da kitapta detaylı şekilde anlatıldı. Daha önceki iddia ise şöyleydi:

GENELEVE BIRAKTI İDDİASI
Hamburglu sanat tarihçilerin iddiasına göre ise iyi bir eskrimci olan Gauguin, 'un Fransa'nın güneyindeki Arles'te bulunan evinden ayrılmaya karar verdi ve bir elinde bavulu bir elinde kılıcıyla evden çıktı. Ancak daha önce kendisine bardak fırlatmış olan Van Gogh arkasından geldi. Geneleve yaklaştıklarında aralarındaki tartışma şiddetlendi ve Gauguin, Van Gogh'un kulağını ya kızgınıkla ya da meşru savunma için kesti. Van Gogh da kesik kulağı geneleve teslim etti.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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