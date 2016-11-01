Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin İsveç'in Malmö kentinde yapılması planlanan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin perde arkasının anlatılacağı panelin gerçekleştirileceği "Quality Wiew Otel" konferans salonuyla yapılan anlaşma, Türkiye karşıtı gazeteciler Kürdo Baksi ve Murat Kuzeyri'nin gönderdiği mektup nedeniyle iptal edildi.

UETD İsveç Başkanı Özer Eken, yaptığı açıklamada, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı ve AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz'ün katılımıyla düzenlenecek panel için "Quality Wiew Otel" ile bir ay önceden anlaşma sağladıklarını kaydetti.

PANELİ İPTAL ETTİRDİLER

Ancak baskılar sonucu otel salonunun etkinlik için tahsis edilmesinin engellendiğini belirten Eken, "Otel yönetimi bize e-postayla konferansı iptal ettiklerini bildirdi. Gerekçe olarak, Türkiye karşıtlığı ile bilinen gazeteciler Kürdo Baksi ve Murat Kuzeyri'nin kendilerine gönderdiği mektup gösterildi. Mektupta, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'nın 'sözde Ermeni ve Süryani soykırımının ve DEAŞ terör örgütünün sözcülüğünü yapan biri olarak' gösterildiğini ve bu yüzden anlaşmayı iptal ettiklerini öne sürdüler." diye konuştu.

"BU İSVEÇ'E YAKIŞMIYOR"

Ağralı'nın Türkiye'de demokratik yolla seçilmiş bir partinin milletvekili olduğunu vurgulayan Eken, "İsveçli ve Avrupalı bir çok milletvekili Türkiye'nin çeşitli yerlerinde konferanslar veriyor. Eylemlere katılıyor. Türkiye bu zamana kadar hiçbir Avrupalı milletvekilinin programlarına engel koydu mu? Bu İsveç'e hiç yakışmıyor. İsveç'in imajını leke getiriyor. Umarım hatalarından dönerler." dedi.

15 TEMMUZ'U ANLATMAYA İZİN VERMİYORLAR

İki hafta önce de "15 Temmuz Kanlı Darbenin Perde Arkası" başlıklı panelin yerel siyasetçilerin girişimiyle engellendiğini anımsatan Eken, ''İki hafta önce de yine aynı kişilerin baskısıyla konferansımız iptal edilmişti. Biz de geri adım atmadık ve konferansı sokakta yaptık. Yine geri adım atmayacağız ve konferansı sokakta yaparak demokratik hakkımızı hukuk çerçevesi içinde sonuna kadar kullanacağız." ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE İZİN VAR

PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak kabul edilen PYD, İsveç'in başkenti Stockholm'de temsilcilik açmıştı.