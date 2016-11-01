Irak ordusuna bağlı güvenlik güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul kent merkezinin doğu girişine yakın Kokceli mahallesinin büyük kısmında kontrolü sağladığı belirtildi.
Orduda görevli Tümgeneral Ahmed Azizi, "Irak ordusuna bağlı anti-terör timlerinin Kokceli mahallesini kuşatmasından iki saat sonra mahallede büyük oranda kontrol sağlandı." dedi.
"34 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"
Güvenlik güçleri ve terör örgütü mensupları arasında çıkan yoğun çatışmaların bazı bölgelerde yer yer devam ettiğini belirten Azizi, "Bölgede çıkan çatışmalarda şu ana kadar 34 terörist öldürüldü. Hayatını kaybedenlerin çoğu keskin nişancıydı." diye konuştu.
Musul kent merkezinden 1 kilometre mesafede ve kentin doğu girişinde bulunan Kokceli mahallesinin teröristlerden tamamen kurtarılması halinde, Irak ordusu iki buçuk yıllık aradan sonra ilk kez kente girecek. Söz konusu güvenlik güçlerine Peşmergenin eşlik etmediği kaydedildi.
Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 17 Ekim tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'ten bu yana elinde tuttuğu Musul'un geri alınması için kurtarma operasyonun başladığını duyurmuştu.
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