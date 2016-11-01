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İbadi'den haddini aşan açıklama

Topraklarını terör örgütü DEAŞ'a bırakıp kaçan Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Türkiye'ye yönelik yine küstah bir açıklamada bulundu. İbadi, Bağdat’ın Ankara’yla savaşmak istemediğini ancak buna hazır olduğunu söyledi.

İbadiden haddini aşan açıklama

Türkiye'nin Irak sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapmasının ardından konuşan İbadi, "Türkiye'nin Irak'a herhangi bir saldırısı, kendi çöküşlerine sebep olacak" dedi.

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ AMA BUNA HAZIRIZ"
Al Mayadeen'deki habere göre, Bağdat'ın Ankara'yla savaşmak istemediğini belirten İbadi, ancak buna hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

"HER TÜRLÜ KARŞILIĞI VERECEĞİZ"
Yabancı ülkelerin Irak'ın iç işlerine karışmalarına izin vermeyeceklerini dile getiren Abadi, "Irak'a saldıran tüm taraflara, her türlü karşılığı vereceğiz" diye konuştu.
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  • 01 Kasım 2016, Salı 22:36
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