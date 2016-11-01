İbadi'den haddini aşan açıklama

Türkiye'nin Irak sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapmasının ardından konuşan İbadi, "Türkiye'nin Irak'a herhangi bir saldırısı, kendi çöküşlerine sebep olacak" dedi.

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ AMA BUNA HAZIRIZ"

Al Mayadeen'deki habere göre, Bağdat'ın Ankara'yla savaşmak istemediğini belirten İbadi, ancak buna hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

"HER TÜRLÜ KARŞILIĞI VERECEĞİZ"

Yabancı ülkelerin Irak'ın iç işlerine karışmalarına izin vermeyeceklerini dile getiren Abadi, "Irak'a saldıran tüm taraflara, her türlü karşılığı vereceğiz" diye konuştu.